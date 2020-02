Tenta di uccidere i genitori: grave la madre, colpita alla tempia con un cacciavite

Accoltella il padre 65enne e colpisce violentemente con un cacciavite alla tempia la madre, di 57 anni, poi si barrica all’interno dell’immobile. Soltanto grazie alla mediazione dei carabinieri della Stazione di San Michele di Ganzaria intervenuti dopo la segnalazione di una lite in via Elio Lambertino, il 24enne si arrende e consente l'accesso in casa dei sanitari del 118 che soccorrono i feriti.

I coniugi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “Gravina e Santo Pietro” di Caltagirone: all’uomo è stato riscontrato un “trauma cranico minore” con prognosi di 30 giorni mentre la moglie, date le gravi condizioni, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale “Cannizzaro” di Catania dov’è tuttora ricoverata in prognosi riservata ed in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Catania.

Il coltello ed il cacciavite utilizzati per l’aggressione sono stati sequestrati, mentre il 24enne è stato arrestato e si trova presso il carcere di Caltagirone, così come disposto dal magistrato di turno della Procura della Repubblica calatina.

