Scoperto mentre vendeva la droga, fugge ma viene fermato e arrestato a Catania

Il 34enne catanese Concetto Greco è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso di un servizio antidroga svolto dalla Squadra “Lupi” nel quartiere San Cosimo, è stato sorpreso mentre cedeva delle dosi di stupefacente ad alcuni clienti. Il pusher appena ha visto i carabinieri è salito in sella alla propria moto fuggendo a tutta velocità.

Ne è scaturito un concitato inseguimento per le vie limitrofe durante il quale il fuggitivo, pur di evitare l’arresto, ha causato danni ad alcune auto in sosta.

La fuga è terminata dopo qualche chilometro quando i militari sono riusciti a farlo entrare in una traversina dove all’uscita era atteso da un'altra pattuglia che, precludendogli ogni via di fuga, lo ha bloccato.

Perquisito, è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana e di 20 euro in contanti incassati presumibilmente nella pregressa cessione di stupefacente in via Leontini.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato condotto al carcere di Catania Piazza Lanza.

