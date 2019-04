Catania, PR piazzava la cocaina durante gli eventi che organizzava

Piazzava la droga durante gli eventi che organizzava: in manette è finito un catanese di 34 anni. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale lo hanno arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attenzione dei militari si è concentrata sull’uomo, conosciuto nel capoluogo etneo anche come organizzatore di eventi. Dopo appostamenti nei pressi della sua abitazione, in via Umberto, i carabinieri hanno deciso di intervenire perquisendo contestualmente l’immobile e la sua autovettura.

I carabinieri hanno trovato e sequestrato 14 dosi di cocaina, alcuni grammi di marijuana sfusa e circa 500 euro in contanti.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato condotto agli arresti domiciliari.

