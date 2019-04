Catania, un cameriere promuove "cavallo di ritorno" al cliente: denunciato

Un pregiudicato catanese di 46 anni è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante per estorsione.

L'uomo, cameriere in un ristorante tipico di via Plebiscito, si è offerto di aiutare a "trovare" l'auto, una Fiat Panda, che un cliente messinese di 34 anni aveva parcheggiato in via Stellata prima di recarsi a mangiare presso il locale, insieme alla fidanzata, e al termine del pranzo non l'aveva più vista posteggiata.

Ovviamente l'aiuto era dietro pagamento. Il 34enne gli ha lasciato il suo numero di telefono e alle 17,45 tramite una telefonata lo invitava a recarsi nei pressi del ristorante. L’uomo, giunto sul posto, veniva rassicurato dal cameriere dicendo: "Oggi sei stato graziato, te le caverai solo con 800 euro, ne volevano molti di più".

A quel punto, dopo avere ritirato il denaro in uno sportello automatico e consegnato al cameriere, l’uomo è stato accompagnato in via Daniele dove ha trovato l'auto rubata.

Avendo già segnalato al numero unico delle emergenze il furto dell’auto, la vittima ha preferito recarsi presso la Compagnia dei carabinieri di piazza Dante, dove i militari, oltre ad acquisirne la denuncia, hanno denunciato il cameriere disonesto.

© Riproduzione riservata