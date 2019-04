Centro massaggi a luci rosse, due denunce per sfruttamento della prostituzione a Catania

Un centro massaggi a luci rosse è stato scoperto dalla polizia di Stato di Catania, che ha denunciato due persone per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

La struttura, che si trova in via Vincenzo Giuffrida, è stata sequestrata. Tra le donne che prestavano il loro servizio c'era anche una studentessa che, oltre ad essere già madre di un bambino, era in avanzato stato di gravidanza, peraltro a rischio.

La somma intascata dalle donne era di 10 euro a prestazione, a fronte degli 80 richiesti dagli sfruttatori. Da qui l’ulteriore denuncia, scattata nei confronti dei due indagati, per il reato di sfruttamento dello stato di bisogno dei lavoratori.

© Riproduzione riservata