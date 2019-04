Nasconde in casa skunk a Catania, arrestato uno studente

Uno studente è stato tenuto d'occhio dai carabinieri di Acireale perché sospettato di spaccio. Così è scattata la perquisizione a casa del venticinquenne in via Del Bosco a Catania, dove sono stati trovati 70 grammi di marijuana del tipo skunk, del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di droga e 30 euro in contanti.

I carabinieri hanno arrestato lo studente con l'accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

