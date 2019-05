San Giovanni La Punta, maltratta ed estorce denaro alla famiglia: arrestato 28enne

Minaccia i genitori e la sorella per aver i soldi per comprale droga. I carabinieri di San Giovanni la Punta hanno arrestato C.M., di 28 anni, indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata.

Dalle indagini è emerso che l'uomo ha vessato i genitori e la sorella dal 2016 ad oggi giornalmente, creando in loro uno stato di sottomissione psicofisica.

Il giovane, senza una occupazione e schiavo della droga, per tre anni ha mantenuto un atteggiamento aggressivo, minaccioso e prevaricante nei confronti delle due donne, che minacciava sempre. Il ventottenne scagliava oggetti per costringerle a consegnargli delle somme di denaro per l'acquisto di droga e il soddisfacimento delle proprie esigenze personali.

Le due donne angosciate dalle continua vessazione e stanche sono andate dai carabinieri denunciando il figlio e il fratello. L’arrestato è stato portato nel carcere di Catania Piazza Lanza.

© Riproduzione riservata