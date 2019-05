Tentato furto a Biancavilla: ladri costretti a scappare per le vie del centro

Tentato furto la notte scorsa a Biancavilla all’interno di un abitazione sita in un via del centro storico cittadino, dove il figlio del proprietario dell’immobile, è rimasto ferito a seguito di una colluttazione avuta con i banditi.

L’intrusione all’interno della casa sarebbe avvenuta poco dopo le ore 2.30; a quanto sembra, in quel momento l’edificio era disabitato. I vicini di casa, essendo a conoscenza che dentro l’appartamento non vi fosse nessuno e avvertendo dei rumori provenienti dall’interno della casa, avrebbero allertato i carabinieri di Paternò e i congiunti del proprietari.

Sul posto si è recato per primo un uomo di 49 anni, figlio del proprietario; al suo arrivo avrebbe trovato dentro l’immobile i due ladri che avevano il viso coperto da passamontagna, così come raccontato sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE