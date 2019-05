Catania, arrestato un pusher: "piazzava" cocaina e marijuana

Un 64enne catanese, Albino Sangiorgi, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

È accaduto ieri sera nel quartiere San Cristoforo, in via Cortile Quattro Corolle, dove i militari, dopo l’ennesima "consegna" ad un cliente, hanno bloccato il pusher che è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di cocaina, circa 60 grammi di marijuana e di 20 euro in contanti appena incassati dall’ultima cessione.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato attenderà il giudizio per direttissima agli arresti domiciliari.

