Sequestrati oltre 7 milioni di prodotti illegali nel Catanese, 13 le denunce

Oltre 7 milioni di prodotti illegali sono stati sequestrati nel Catanese dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di contrasto della commercializzazione di prodotti contraffatti e non sicuri per i consumatori.

Tredici in tutto le persone denunciate. L’operazione è stata eseguita a Catania, Misterbianco, Paternò, Acireale e Giarre.

I titolari delle attività commerciali e venditori abusivi sono stati denunciati, a vario titolo, per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi, e segnalati alla Camera di commercio etnea per la vendita di prodotti non in linea con le prescrizioni previste dalle norme relative alla sicurezza dei prodotti.

© Riproduzione riservata