Incendi nel Catanese, situazione critica: fiamme anche alla Plaia

Complice il vento di scirocco che soffia dalla scorsa notte su Catania e in provincia è critica la situazione incendi in diverse parti del territorio.

Come confermato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco al momento ci sono 36 posizioni di interventi di soccorso aperte, principalmente per incendi di bosco, sterpaglie e colture.

Paura sul lungomare della Plaia dove i bagnanti si sono riversati in mare per fiamme presenti su viale Kennedy, che è stato chiuso al traffico per permettere ai pompieri di poter intervenire. Sul posto il Comune ha inviato una propria autobotte a supporto del lavoro dei pompieri.

Situazione adesso sotto controllo in via Anfuso dove un violento rogo è stato domato grazie ad un intervento dei vigili del fuoco con autobotte ed un pick up. La polizia di Stato ha rimosso delle bombole da alcune baracche fatte sgomberare prima che le fiamme le distruggessero. Salvato anche un cane grazie ad un residente che lo ha messo al riparo.

