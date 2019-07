Minaccia di sgozzare la madre, arrestato nel Catanese

Da poco tornato libero, per maltrattamenti in famiglia, un 27enne del Catanese ha minacciato di tagliare con un coltello la gola alla madre 62enne che si rifiutava di dargli i soldi per comprare droga. La donna è fuggita di casa e si è rifugiata in casa di un altro figlio, avvisando i carabinieri.

Militari dell’Arma hanno arrestato il 27enne per maltrattamenti in famiglia ed estorsione e lo hanno condotto in carcere. Il Gip ha emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. (ANSA).

