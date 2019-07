Università di Catania, via alle iscrizioni per i test d'ingresso

C'è tempo fino alle 15 del 25 luglio per iscriversi alle prove di selezione per l'ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato nazionale in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Architettura e Ingegneria edile Architettura, per l'anno accademico 2019-2020.

I posti a disposizione banditi dal Miur sono in totale 299 (+1 per studenti non comunitari) per Medicina e Chirurgia, 24 (+1) per Odontoiatria e Protesi dentaria, 95 (+5) per Architettura e 100 per Ingegneria edile - Architettura. Le domande di partecipazione vanno presentate esclusivamente on-line attraverso il portale www.universitaly.it.

Al momento dell'iscrizione il candidato deve contestualmente indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere. Il candidato dovrà poi collegarsi al portale studenti dell'ateneo per completare la procedura di iscrizione alla prova e generare la relativa tassa di 30 euro da pagare entro il 30 luglio tramite il servizio "PagoPa".

Sul sito dell'Ateneo www.unict.it è possibile prendere visione del bando completo e del decreto integrativo con il numero dei posti disponibili.

Le prove selettive si svolgeranno al complesso fieristico Le Ciminiere il 3 settembre per Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, e il 5 settembre per Architettura e Ingegneria edile - Architettura.

