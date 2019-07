Trovato il cadavere del sub scomparso ieri a Catania

È stato ritrovato questa mattina il corpo, senza vita, di Mauro Finocchiaro, catanese di sessant’anni, il sub disperso da ieri. L'uomo era andato a fare un'immersione intorno alle 17 e la famiglia, non vedendolo tornare a casa, in serata ha dato l’allarme.

Le ricerche sono state condotte via aria, terra, mare dalla Guardia Costiera, Carabinieri, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco. Con le prime luci dell’alba le operazioni si sono intensificate.

Determinante l’aiuto di un nucleo di subacquei volontari che, con l’ausilio della motovedetta della Guardia Costiera CP888, hanno trovato il corpo dell'uomo sul lato est del molo di levante del porto di Catania dove Mauro Finocchiaro era andato a fare una battuta di pesca in apnea.

