Lavori sulla A19, chiusa la carreggiata in direzione Catania

Chiusa sulla A19 «Palermo Catania» la carreggiata in direzione Catania a Paternò dallo svincolo di Gerbini, al km 171,300, allo svincolo di Motta Sant'Anastasia, al km 182,500, per consentire i lavori di messa in sicurezza del giunto di dilatazione del viadotto Simeto al km178,120.

Rese necessarie deviazioni sulla strada statale 192 «Della Valle del Dittaino». Sul posto è presente il personale dell'Anas per la gestione e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

