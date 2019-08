Rifiuti a Santa Venerina, ripulita e bonificata via Codavolpe

Pulita e bonificata via Codavolpe, la strada che dal ponte dell’autostrada A18, al confine con il Comune di Giarre, conduce verso la frazione di Dagala del Re. Attivati per l'intervento gli operatori inviati dal Comune di Santa Venerina in collaborazione con i volontari dell'Associazione ProSPA.

Operatori comunali ed operatori ecologici in sinergia con volontari e sponsor hanno effettuato lavori di scerbamento, pulizia e bonifica. “E’ stato effettuato un gran lavoro di pulitura - afferma soddisfatto l’assessore all’Ambiente Giuseppe Fresta -. La via Codavolpe, da diversi anni mostra situazioni di forte degrado per via dei rifiuti abbandonati copiosamente e costantemente da gente a dir poco incivile. Il lavoro eseguito è stato davvero rilevante e seppur ancora è rimasto qualche anfratto non perfettamente ripulito, possiamo sicuramente affermare che tutta la strada è stata di fatto bonificata”.

“Sento il dovere di ringraziare - prosegue l’assessore Fresta- Alfio Cavallaro e tutti volontari dell'Ass. ProSPA, il Comune di Giarre che si è impegnato a monitorare la strada con attenzione e tempestività, l'Ufficio Tecnico Comunale, i dipendenti del nostro Comune e gli operatori ecologici della ditta Ecolandia”.

E’ intenzione dell’amministrazione comunale di Santa Venerina continuare con nuove bonifiche e cominciare a installare telecamere. “Ma è bene sottolineare - dice l’assessore Fresta - che un sistema di video sorveglianza progettato e realizzato seriamente ha costi non indifferenti. Ci sono ancora diverse situazioni di degrado sparse sul territorio, alcune grandi ed altre più piccole che saranno rimosse a brevissimo. Faremo attenzione a coinvolgere la popolazione in modo aperto ma speriamo non più su questa strada”.

