Chiuso nella cella frigo a Scordia, salvato dal telefonino

Brutta avventura per un autotrasportatore di 42 anni di Scordia. L'uomo è rimasto chiuso all'interno della cella frigorifero del suo autocarro per oltre mezz'ora, prima di essere liberato dalle forze dell'ordine intervenute in suo soccorso.

Il fatto è avvenuto a Paternò, in provincia di Catania, nel piazzale antistante l'ipermercato Lidl di Corso Italia, nella notte tra sabato e domenica.

Era quasi l'una quando l'autotrasportatore è giunto nei pressi dell'ipermercato dove doveva scaricare della merce, destinata alla macelleria della Lidl.

