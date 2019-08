Falso allarme cenere a Fontanarossa, Easyjet risarcirà 3 passeggeri

I passeggeri delle compagnie aeree sono sempre più garantiti dai disservizi della compagnia: ritardi considerevoli in partenza o in arrivo o addirittura l'annullamento del collegamento, con tutti i disagi che ne conseguono, sia per un volo con destinazione turistica, che per motivi di lavoro.

Neanche le condizioni considerate «eccezionali» dal vettore aereo, una giustificazione usata a volte con eccessiva discrezionalità, sono ormai sufficienti a giustificare un disservizio. Questa, almeno, la valutazione del Giudice di Pace di Catania, che con sentenza depositata giovedì 8 agosto, ha condannato la compagnia aerea Easyjet Airline al pagamento della compensazione pecuniaria in favore di tre passeggeri che hanno subito un disagio aereo.

Una decisione, quella del giudice catanese, che è destinata a diventare giurisprudenza e a poter essere applicata in decine di altri casi. L'emergenza cenere vulcanica, infatti, ormai è il fenomeno che con maggiore frequenza provoca la chiusura dello scalo etneo di Fontanarossa.

