Catania, gira armato di pistola a San Cristoforo: arrestato un 29enne

Andava in giro armato di pistola nel quartiere San Cristoforo, a Catania. È quanto hanno scoperto gli agenti della polizia di Stato, che hanno arrestato Francesco Cilenti, di 29 anni.

Il giovane, che dovrà rispondere di detenzione e porto illegale in luogo pubblico di arma clandestina da sparo, è stato sorpreso nei pressi della zona di via Stefano Carobene, dove due pregiudicati nei giorni scorsi sono stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco.

L'indagato è stato trovato in possesso di una pistola Beretta, identica a quella in uso alle forze dell'ordine, con colpo in canna e caricatore rifornito di cartucce. L'arrestato è stato accompagnato nella casa circondariale di Catania - Piazza Lanza.

