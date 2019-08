Catania, forza un posto di blocco: fermato pregiudicato ubriaco e armato

Intimano l'alt ad un'automobilista ma lui accelera bruscamente e si allontana dal posto di blocco. È accaduto a Catania, in via Luigi Sturzo. I poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale hanno subito annotato la targa della vettura, hanno diramato l'allerta e si sono messi all'inseguimento bloccando l'automobile in via Sangiuliano, all’altezza della via Manzoni.

Durante la fuga il conducente, S.S, pregiudicato, ha fatto scendere un passeggero. Appena la polizia ha fermato la vettura ha perquisito il mezzo trovando un coltello a serramanico di 18 centimetri.

L’uomo è risultato essere sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, per la quale, a quell’ora, avrebbe dovuto trovarsi nella sua abitazione.

S.S. è risultato ubriaco, si era messo alla guida di una vettura non di sua proprietà, senza assicurazione R.C.A., senza revisione periodica e senza essere in possesso di patente di guida per non averla mai conseguit).

È stato denunciato per porto abusivo di arma da punta e da taglio e una per guida in stato di ebbrezza alcolica; oltre a ciò, sono state numerose le sanzioni ai sensi del Codice della Strada, che hanno portato al sequestro del veicolo che è stato affidato in giudiziale custodia al legittimo proprietario.

È stata inoltrata una segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per il riesame della concessione della misura alternativa.

