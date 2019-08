Spaccio di droga a Catania, arrestato pusher 21enne

Un altro arresto per spaccio di droga in via Capo Passero a Catania. Ad essere colto in flagrante dai carabinieri della Squadra “Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale il 21enne catanese Rosario Ligotta.

Protetto dalle vedette, tutte posizionate sui balconi che dominano il civico 121 di via Capo Passero, zona particolarmente produttiva per la criminalità organizzata in materia di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, il pusher, coadiuvato da un complice addetto al rifornimento, aveva iniziato a piazzare la droga ai clienti che si succedevano a bordo delle proprie autovetture.

I militari, dopo aver studiato le modalità di spaccio, confondendosi tra le auto in fila, oltre a raggiungere e bloccare lo spacciatore, con ancora in mano una ricetrasmittente e una banconota da 10 euro appena incassata da un cliente, hanno inseguito un complice che era riuscito a fuggire, costretto però ad abbandonare un’altra ricetrasmittente e un borsone con all’interno: 145 dosi di marijuana, di cui 107 della varietà “skunk”, e 16 dosi di cocaina.

La droga è stata sequestrata mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.

