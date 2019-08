Operazione “Eclipse”: latitante catturato dopo 7 mesi a Catania

È durata oltre 7 mesi la latitanza del 37enne Davide Nobile. L'uomo era sfuggito alla cattura nell’ambito dell’Operazione Eclipse dello scorso 18 gennaio. Nel blitz i carabinieri disarticolarono un sodalizio criminale dedito al traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo, per sfuggire alla cattura, si era fatto crescere barba e capelli ma l'artefizio non è servito. È stato scoperto nel quartiere San Cristoforo mentre percorreva la Via Plebiscito all’altezza di Via Fortino Vecchio ed è stato arrestato.

È stato condotto al carcere di Catania Piazza Lanza.

© Riproduzione riservata