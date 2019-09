Canile lager a Catania, gli animali tenuti in sofferenza

Cinquantacinque cani e altri animali cavalli, pecore, oche, capre, buoi e maiali venivano detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e con gravi sofferenze. La scoperta è stata fatta dalla polizia nel quartiere di Librino e in località "Vaccarizzo" di Catania.

Nelle gabbie mancava l’acqua e, dove c'era, si presentava putrida, esposta al sole e all’interno vi erano insetti. Rilevata anche la mancanza di cibo. Alcuni cani erano legati con una catena e costretti a vivere in luoghi con escrementi e sporcizia.

I due gestori del rifugio sono stati denunciati per detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura. Gli indagati hanno riferito di ospitare cani affidati loro da enti comunali e provenienti da situazioni di maltrattamento e di percepire donazioni economiche per la cura degli animali seppur privi del registro attestante le elargizioni.

© Riproduzione riservata