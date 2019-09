La scorsa notte, durante un controllo del territorio, una volante ha sorpreso in flagranza di reato un giovane pregiudicato - Orazio Puglisi, classe 2000 - mentre rubava una radio da un'automobile. Il tentato furto è avvenuto in via Quartiere Militare, in zona San Cristoforo.

L'uomo stato segnalato all'autorità giudiziaria per precedenti reati contro il patrimonio. Dopo le formalità di rito, è stato rimesso in libertà.

© Riproduzione riservata