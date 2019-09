Incidente sulla statale "Catanese", scontro tra 3 veicoli: tre i feriti

È di tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto sulla strada statale 121 “Catanese”. Stamattina, tre veicoli si sono scontrati al km 251,300, in corrispondenza di Portella del Mare. A causa dei mezzi presenti sulla strada il tratto è stato chiuso per quasi 2 ore in entrambe le direzioni.

Sul posto sono giunti il personale Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine per prestare soccorso, effettuare le attività di messa in sicurezza e ripristino della circolazione.

