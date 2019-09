È in corso a Paternò un intervento dei vigili del fuoco per una fuga di gas metano causata dal danneggiamento di alcuni tubi di media pressione durante lavori stradali in via Carso.

I pompieri stanno facendo evacuare la zona a scopo precauzionale in attesa che l'azienda del gas ripari la perdita. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale.

