Catania, arrestato ladro seriale: in poche ore tre furti in appartamenti

Era stato arrestato appena due giorni fa per furto ma, rimesso in libertà con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di firma, ha deciso di intrufolarsi nuovamente in un appartamento. Il ladro seriale è Mario Santini, 21enne, che, arrampicandosi attraverso le grondaie è entrato da una finestra lasciata aperta.

Soltanto al risveglio gli inquilini si sono accorti di essere stati vittime di furto. Santini, però, è stato catturato da una pattuglia delle Volanti: i poliziotti hanno riconosciuto l’uomo conosciuto, con ancora in mano la refurtiva, una borsa da donna con all’interno effetti personali, denaro e i documenti della coppia che successivamente aveva denunciato il furto.

Dalle indagini è emerso che Santini, poco dopo aver adempiuto all’obbligo di firma presso il Commissariato di polizia, nel pomeriggio di ieri abbia commesso a segno un altro furto all’interno di un B&B del centro.

