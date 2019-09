Tentano un furto in un bar a Catania, due arresti

Sono stati sorpresi mentre tentavano il furto all'interno del bar di via Etnea. In manette sono finiti Giuseppe Ponzio di 37 anni e Marco Messina di 19 anni.

A sventare il furto poliziotti di una Volante: hanno notato in via Etnea un’autovettura in sosta di fronte ad un bar che ha subito ripreso la marcia.Gli agenti hanno deciso di seguire la vettura e fermarla. Dalla perquisizione del mezzo sono stati trovati oggetti utilizzati per lo scasso, un registratore di cassa e contanti appena rubati.

I due, che erano riusciti ad entrare nel bar infrangendo il vetro dell’espositore esterno, sono stati arrestati per furto aggravato.

