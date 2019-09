Ripresi durante un furto rubano il sistema di sorveglianza, 3 arresti a Caltagirone

Tre persone, tutte di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, Antonino Lumia, di 40 anni, Gianluca Indovina, di 42, e Salvatore Giugno, di 64, sono state arrestate dai carabinieri a Caltagirone, in provincia di Catania, dopo essersi impossessate di un registratore dvr e di un intero sistema di sorveglianza che li aveva ripresi durante un un tentativo di furto in un casolare lungo la SS 124.

Sono accusati di concorso in furto aggravato e, siccome hanno tentato di fornire false generalità, anche di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità personale.

