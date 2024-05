Carabinieri si fingono clienti, arrestati quattro pusher a Catania

Quattro spacciatori di droga - rispettivamente di 27, 23, 22 e 18 anni - sono stati arrestati a Catania dai carabinieri che fingendosi acquirenti sono riusciti ad entrare in un appartamento di una palazzina di via Di Giacomo che era protetta da alcune telecamere.

I quattro sono stati sorpresi a dividere droga e banconote. I Carabinieri hanno sequestrato 30 grammi di marijuana, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 355 euro in contanti.

Gli arresti sono stati convalidati dal Gip.