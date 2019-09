Catania, insospettiti dal figlio arrestano il padre pusher

Insospettiti dal figlio arrestano il padre per spaccio di droga. Durante i controlli sul territorio, i carabinieri di Catania, incrociando in via Campofranco nei pressi della stazione ferroviaria, tre giovani e insospettiti dall'atteggiamento nervoso di uno di loro, hanno deciso di perquisire la sua abitazione nel quartiere di Picanello.

Una volta entrati in casa, i militari hanno trovato il padre che frettolosamente chiudeva una delle finestre per poi rimettersi a letto. I carabinieri, ipotizzando che l'uomo, Salvatore Caruso di 41 anni, avesse cercato di nascondere qualcosa, hanno controllato il ponteggio del cantiere fuori dall'abitazione.

Qui sono stati infatti rinvenuti, in una scatola di cartone, circa 50 grammi di marijuana, insieme al materiale per il confezionamento. L'uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il giudice, in sede di udienza di convalida, lo ha sottoposto agli arresti domiciliari.

