Morto il vescovo Bommarito, il sindaco di Catania: "Guida carismatica ed entusiasta"

«La città di Catania esprime cordoglio per la scomparsa dell’arcivescovo emerito Luigi Bommarito, per 14 anni guida carismatica della Chiesa catanese. Tantissimi i catanesi ricordano ancora, con emozione, lo slancio che caratterizzò il suo impegno pastorale a capo dell’arcidiocesi, l’entusiasmo delle sue iniziative civili e religiose e la storica visita del Santo Padre Giovanni Paolo II a Catania. Rimane di Bommarito una traccia forte nella città, di cui fu punto di riferimento per la crescita civile e morale della comunità cittadina».

Lo ha detto il sindaco di Catania Salvo Pogliese sulla scomparsa di monsignor Luigi Bommarito, già arcivescovo di Catania dal 1988 al 2002. Il vescovo è morto ieri sera, alle 21, nella sua residenza di Terrasini. I funerali saranno celebrati domani alle 11 nella Chiesa Madre di Terrasini, dove verrà tumulato. (AGI)

