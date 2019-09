L’Isis "Duca degli Abruzzi" di Catania e l'Its ricevono un defibrillatore in dono

Un defibrillatore semiautomatico è stato donato dal professore Ordinario di Pediatria “Sapienza”, Università di Roma, Paola Iannetti Giuffrida, al dirigente del “Politecnico del Mare di Catania” e al presidente ed ai Cadetti dell'Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile. Un' iniziativa per onorare la memoria del marito, professor Giuseppe Giuffrida, ordinario di Cardiologia dell'Università di Catania. Si tratta di uno strumento indispensabile per il primo soccorso, impiegabile anche dai non addetti ai lavori.

"Ringraziamo la dottoressa Iannetti Giuffrida che ha voluto donare alla nostra scuola e all'Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile un oggetto di fondamentale importanza per la salute pubblica - spiega Brigida Morsellino, dirigente scolastico del Politecnico del Mare - si tratta di un modo assolutamente brillante e filantropico per ricordare degnamente il marito scomparso. Già da tempo abbiamo avviato, tra docenti e personale scolastico, dei corsi di preparazione specifici per usare in modo tempestivo e preciso i defibrillatori in caso di eventuali emergenze. Strumenti che - conclude - dovrebbero essere presenti in ogni luogo pubblico come la scuola".

