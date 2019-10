Incidente a Belpasso: muore un 65enne, ferita gravemente la moglie

Incidente mortale in territorio di Belpasso, nella serata di ieri, sulla statale 121, in direzione di Paternò. L'automobilista di una Fiat Punto, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo dell'auto che si sarebbe schiantata contro un guardrail.

A perdere la vita l'uomo che era alla guida, un 65enne di Motta Sant'Anastasia. Per estrarre il corpo dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco. Ferita la moglie che era seduta accanto e che è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale.

Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 e i carabinieri. Da accertare le cause dell'incidente.

