Catania, ruba una moto e cambia la targa: il mezzo riconosciuto dal proprietario

Un 28enne di Catania è stato denunciato dai carabinieri della stazione di piazza Dante per riciclaggio. Lo scorso 27 giugno, un uomo aveva subìto, in piazza Del Tricolore, il furto di una vespa Star 125, mezzo che ieri, mentre passeggiava in via Garibaldi, seppur con apposta una targa diversa dalla propria, ha riconosciuto per alcune caratteristiche esistenti sulla carrozzeria.

Ha deciso di fotografare con lo smartphone il mezzo e il viso dell'uomo che lo guidava e ha fatto vedere le immagini ai militari che lo hanno identificato. Con una scusa il "nuovo proprietario" è stato invitato in caserma luogo in cui si è presentato a bordo di quella vespa alla quale, come verificato dai carabinieri tramite riscontro tra la carta di circolazione e il numero di telaio, aveva apposto la targa di un’altra vespa di proprietà della stessa marca e modello ma di diversa cilindrata.

La vespa, dopo gli accertamenti di rito, è stato restituita al legittimo proprietario.

