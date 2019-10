Catania, il palazzo abbandonato di via Cronato: pericolo per l'intero quartiere

L'incompiuto di via Cronato a Catania è diventato un serio pericolo per l'intero quartiere. L'immobile abbandonato aspetta di conoscere il suo destino da mezzo secolo, eppure nulla è stato fatto per riqualificarlo o abbatterlo. L'attuale situazione non appare per nulla rosea: il palazzo, costruito negli anni 60, è un pericolo per i residenti della zona, soprattutto in caso di calamità naturale, considerato che la parte ovest di via Cronato è senza via di fuga.

La segnalazione arriva dal comitato Romolo Murri, attraverso il presidente Vincenzo Parisi che chiede delucidazioni e chiarimenti all'amministrazione comunale.

"Che si tratti di riqualificarlo e di abbatterlo, per fare un collegamento tra via Cronato e via Curia, qualsiasi soluzione raccoglierebbe l’appoggio dei residenti della zona. Gli abitanti sono stanchi di dover convivere a pochi passi con una simile mostruosità che rappresenta un pericolo per l’incolumità della gente. Non dimentichiamoci che questa struttura è abbandonata al suo destino da decenni. Anni di intemperie senza mai nessun intervento strutturale. Un quadro allarmante che il comitato Romolo Murri sottoporrà presto all’attenzione dell’amministrazione comunale", conclude la nota.

