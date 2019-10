Catania, picchia e caccia di casa la compagna: arrestato 40enne mauriziano

Un mauriziano di 40 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato ieri sera dalla polizia per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Intorno alle ore 22:30, è giunta una telefonata da parte di un uomo che segnalava, in via Pietro dell’Ova, urla di una donna provenire dalla casa vicina ed oggetti in frantumo.

Una Volante si è recata sul luogo, ha riscontrando la presenza di una donna di nazionalità mauriziana, scalza, fuori dalla porta di casa, che piangeva disperatamente con il corpo visibilmente pieno di lividi e sanguinante. Ha riferito di aver avuto l’ennesima lite familiare con il proprio compagno, un connazionale, che, dopo averla picchiata con calci e pugni, minacciata con un bastone, morso le dita della mano e distrutto tutto ciò che aveva attorno, l'ha buttata per strada e si era barricato in casa col proprio figlioletto.

Gli agenti hanno fatto irruzione nell’immobile, trovando suppellettili rotti e sparsi per tutto il cortile pertinente all’abitazione, cocci di bottiglia, mobili danneggiati per terra. Si trattava dell’ennesima reazione violenta nei confronti della donna, degenerata, come al solito, per l’assunzione di alcol.

La donna, medicata in ospedale, ha una prognosi di tre giorni. L'uomo è stato arrestato e, su disposizione del pm di turno, condotto presso il carcere di Piazza Lanza.

