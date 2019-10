Inaugura il locale e chiude la strada con le transenne: una denuncia a Catania

Avevano deciso di festeggiare l'inaugurazione del locale in via Rosolia Zaccà, a Catania, posizionando le transenne in modo da impedire l’accesso e il transito, addobbando la strada e allestendo tavoli e banchetti per somministrare alimenti e bevande ma l'intervento della polizia ha messo fine alla festa.

Alle 20,30 circa, dopo le proteste di molti cittadini, sul posto, sono giunti gli agenti ai quali la titolare del nuovo locale ha riferito di avere le previste autorizzazioni.

Dagli accertamenti è emerso che la donna, diversamente da quanto detto, aveva arbitrariamente chiuso l’intera via, essendo stata negata dal Comune alcuna autorizzazione.

La titolare del negozio è stata denunciata per invasione di terreni pubblici e gli sono state contestate le relative sanzioni pecuniarie amministrative.

