Terremoto ai piedi dell'Etna, scossa di 3.4 nel cuore della notte

Torna a tremare la terra ai piedi dell'Etna. Nel cuore della notte, alle 3,17, un terremoto di magnitudo 3.4 è avvenuto nella zona di Milo, comune nel Catanese, tra Catania e Taormina.

Lo rileva l'istituto nazionale di geofisica, che ha localizzato l'ipocentro a una profondità di 5 km. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.

Nei giorni scorsi altre scosse avevano interessato la zona, probabilmente legate all'attività eruttiva del vulcano.

Altre due lievi scosse nella notte anche al largo di Scalea in Calabria dove ieri centinaia di calabresi che abitano sulla costa tirrenica e nell'entroterra, fino al Pollino si sono svegliati nella paura per il terremoto di magnitudo 4.4. Fortunatamente non sono stati registrati danni a persone o cose. Di lievi entità (magnitudo 2.1 e 2.6) le scosse registrate alle 5,14 e alle 5,43.

