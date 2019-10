Spaccio di droga nel quartiere San Berillo, un arresto a Catania

Arrestato a Catania giovane gambiano per spaccio di droga. È accaduto nel quartiere San Berillo. Ad intervenire i carabinieri in via Pistone dove Ceesay Babau, 28 anni, è stato arrestato in flagranza di reato.

La pattuglia in moto, durante il controllo del territorio, notando l’uomo aggirarsi nella nota piazza dello spaccio hanno deciso di seguirne le mosse fino a che quest’ultimo, resosi conto della loro presenza, si è dato alla fuga.

I militari però sono riusciti ad accerchiare lo spacciatore che è stato così perquisito e trovato in possesso di una busta di plastica contenente 90 dosi di marijuana già pronte per la vendita, nonché 135 euro ritenuti proventi dello spaccio.

L’arrestato è stato condotto al carcere di Catania Piazza Lanza così come disposto dal giudice in sede di direttissima.

