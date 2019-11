Polizia di Stato, il sindacato autonomo siciliano: "Mancano circa 4 mila agenti"

Nella serata di ieri una delegazione S.A.P. Sicilia ha incontrato presso gli uffici della Regione Sicilia di Catania il

Presidente della Regione Siciliana, il presidente Nello Musumeci. Durante l'incontro si è parlato delle criticità che giornalmente i poliziotti affrontano, della carenza di organico e della mancanza di convenzioni.

"L’assetto che garantisce la sicurezza in Sicilia – ha affermato Maranzano - registra una carenza di organico di circa 4000 uomini delle forze dell’ordine, il personale attualmente in servizio ha un’età media di 48 anni". Il segretario regionale ha dunque esortato il Presidente a far sentire la voce dei siciliani presso il Ministero dell’Interno e chiedere l’invio di un maggior numero di uomini e mezzi sull’isola.

Il S.A.P. ha chiesto, inoltre, un segnale di attenzione e vicinanza alle Forze dell’Ordine da parte della Regione Sicilia. La delegazione ha chiesto l’esenzione del ticket e delle spese mediche e specialistiche conseguenti ad incidenti avvenuti durante il servizio, anche quelli classificati con codice bianco. Infine, anche per aumentare la sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico, il S.A.P. ha chiesto la stipula di convenzioni dedicate che diano la possibilità per le donne e gli uomini della Polizia di Stato, anche fuori servizio, di viaggiare gratuitamente sui treni e sugli autobus in ambito regionale.

La delegazione era composta dal segretario regionale Gaetano Maranzano, dal segretario provinciale di Palermo Massimo Nicolicchia, dal segretario provinciale di Catania Giuseppe Coco, dal segretario regionale Aggiunto Domenico Villari e dal vice segretario provinciale di Catania Antonio Basile.

© Riproduzione riservata