Catania, ai domiciliari riceveva in casa pregiudicati: arrestato

Sono scattate le manette per il 55enne Gaetano Belviso. L'uomo, ai domiciliari, era stato sorpreso più volte dai carabinieri a non rispettare le prescrizioni imposte della misura detentiva, ed in particolare per aveva ricevuto a casa altri soggetti pregiudicati.

Ecco che la Corte d’Appello ha emesso un'ordinanza di aggravamento di custodia cautelare in carcere eseguita dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante.

Belviso è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.

© Riproduzione riservata