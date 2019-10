Catania, cameriere autore di un "cavallo di ritorno": arrestato

Un 47enne catanese Carmelo Minutola è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip.

L’uomo, nello scorso mese di aprile, si era reso responsabile di estorsione ai danni di un messinese al quale era stata rubato la Fiat Panda. In particolare, la vittima aveva denunciato ai carabinieri d’aver subìto il furto mentre si trovava a pranzare in un ristorante nei pressi di via Plebiscito e che, nonostante le immediate ricerche effettuate nella zona, non era riuscito a trovare l’autovettura.

Minutola, cameriere in servizio proprio nel ristorante dove aveva appena finito di mangiare, gli ha confidato di poterlo aiutare nella restituzione dell’autovettura ma in cambio voleva 800 euro. La vittima ha consegnato la somma al cameriere che gli ha fatto ritrovare il veicolo.

L’uomo, però, ha denunciato tutto ai militari che hanno arrestato al carcere catanese di Piazza Lanza.

