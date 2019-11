Catania, il direttore della Cassa edile finisce nel mirino: danneggiata la sua auto

È stata danneggiata l'auto del direttore della Cassa Edile etnea, Giuseppe Oliva. La vettura, parcheggiata in una traversa di viale Mario Rapisardi, è stata aperta, dopo la distruzione di entrambi i finestrini. Dall'auto però non è stato portato via nulla.

"Un fatto anomalo che ha sorpreso non solo me - ha aggiunto - ma anche gli agenti della Digos, dove ho presentato una regolare denuncia contro ignoti. Se fosse stato un semplice furto, avrebbero portato via qualcosa. Invece niente". Il direttore della Cassa edile appare comunque amareggiato. "Non ho una idea di chi possa essere stato: - ha detto Oliva - il mio lavoro è sempre delicato. Ci occupiamo anche di rilasciare documenti propedeutici alla partecipazione a gare d'appalto pubbliche, come il Durc, documento unico di regolarità contributiva".

