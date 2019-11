Calatabiano, sequestrata discarica abusiva

Una discarica abusiva di circa mille metri quadrati è stata sequestrata dalla Polizia Ferroviaria di Taormina, insieme alla Squadra di Polizia Giudiziaria compartimentale.

Gli agenti avevano controllato la ditta di autodemolizione che si trova in contrada Maraulì, nel comune di Calatabiano, in provincia di Catania. Dai controlli è emerso che il proprietario, un venticinquenne del posto, non aveva nessun tipo di autorizzazione per svolgere quel genere di attività ed è stato denunciato a piede libero per il reato di gestione di rifiuti non autorizzata.

Nell’area sono state trovate circa 15 autovetture da demolire, alcune prive di targa e diversi rifiuti speciali consistenti sia in parti di auto che in condizionatori e RAEE. Tutto il materiale giaceva sul terreno nudo senza alcun tipo di accorgimento protettivo. L’area è stata sottoposta a sequestro preventivo ed affidata in custodia giudiziale allo stesso 25enne.

