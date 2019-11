Violenza domestica, arrestato 38enne a Catania

Un 38enne, P.A., è stato arrestato dalla polizia. È indagato per violenza domestica e atti persecutori commessi nei confronti dell’ex convivente ed in presenza dei figli minori, costringendoli a vivere in clima di terrore, di vessazione e sottoponendoli ad una persecuzione costante.

Gli operatori di polizia dell’Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili hanno monitorato, per motivi di sicurezza e protezione, l’ex convivente ed i figli del 38enne.

Il personale della Polizia di Stato ha poi redatto un rapporto per l'autorità giudiziaria, chiedendo, contestualmente, l’emissione della misura cautelare, emessa dopo una escalation di fatti che faceva temere per l'incolumità del nucleo familiare.

