Controlli al parco divertimenti di Catania, riscontrate irregolarità: scattano le sanzioni

Parco divertimenti non in regola e giostrai allacciati abusivamente alla corrente elettrica a Catania e scatta la sospensione della licenza.

I controlli sono stati svolti dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale con il contributo di personale della Polizia Locale, Arpa e Asp, presso il parco di divertimenti situato in piazza Nettuno e in via Del Rotolo.

È stata controllata l’area superiore del parco di divertimento che ha portato alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria del responsabile per violazioni in materia di sicurezza, poiché non aveva predisposto la squadra aziendale di vigilanza antincendio e non aveva provveduto alla revisione di un estintore.

Il Questore ha emesso decreto di sospensione della licenza di pubblica sicurezza per giorni 3. Successivamente, è stata controllata l’area centrale del parco divertimenti; durante il controllo si è accertata la mancata esposizione delle licenze: per tale violazione il responsabile è stato invitato presso gli uffici della Polizia Amministrativa e Sociale per esibire i titoli di Polizia.

Poiché il responsabile che era stato precedentemente invitato a esibire le licenze non aveva ottemperato alla richiesta, è stata effettuata una verifica presso la zona di via Ruilio, dove dimorano i giostrai. Sono state controllate le otto roulotte posteggiate su una zona a fondo naturale che, come accertato dalla Squadra Enel intervenuta sul posto, erano allacciate abusivamente alla rete elettrica.

Il personale Enel ha provveduto a disattivare gli allacci abusivi; sono state elevate contravvenzioni con sequestri amministrativi per mezzi privi di copertura assicurativa ed è stato trovato un motociclo, risultato oggetto di furto, immediatamente restituito al legittimo proprietario.

In totale, sono state controllate 126 persone e 97 veicoli; 2 autovetture e 4 motocicli sono stati sequestrati e sono state contestate 55 violazioni al codice della strada: tra esse 5 hanno riguardato il mancato uso del casco, con conseguente fermo amministrativo del motociclo, 9 la mancata copertura assicurativa Rca con relativo sequestro amministrativo del veicolo e 1 per guida senza patente, col conseguente fermo amministrativo del mezzo. Le carte di circolazione ritirate sono 5. Le attività commerciali controllate sono 10 e, tra esse, 3 paninoteche sono state sanzionate per violazioni relative all’uso del misuratore fiscale; multe anche 4 venditori ambulanti per occupazione abusiva del suolo pubblico.

