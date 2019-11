Ladri d'auto scoperti a Catania, due arresti

Due persone sono state arrestate dai carabinieri della Squadra “Lupi” del Nucleo Investigativo poco dopo aver rubato un'autovettura. Si tratta dei catanesi Antonino Nicolosi, 44enne, e Vincenzo Ciravolo, 32enne, responsabili di furto aggravato in concorso.

Durante un servizio di pattugliamento nel quartiere Canalicchio, i militari hanno sorpreso e bloccato i due in via Nuovalucello, mentre uno faceva da vedetta e l’altro provvedeva a razziare una Smart Fortwo rubata poco prima in via Nizzeti.

Perquisiti sul posto sono stati trovati in possesso di attrezzi comunemente utilizzati per "aprire" le portiere delle macchine.

L’autovettura è stata riconsegnata al legittimo proprietario, mentre gli arrestati, ammessi al giudizio per direttissima, sono stati entrambi relegati ai domiciliari così come disposto dal giudice.

© Riproduzione riservata