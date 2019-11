Rubò mezza tonnellata di limoni a Riposto, arrestato: deve scontare 2 mesi

Antonino Brando, 32enne, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Riposto, in esecuzione di ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dalla Corte d’Appello di Catania.

L’uomo, già condannato dai giudici per furto aggravato in concorso, rubò nel gennaio 2018 assieme ad altre quattro persone oltre mezza tonnellata di limoni in un fondo agricolo di Torre Archirafi a Riposto.

Deve scontare ancora una pena di 2 mesi e 12 giorni di carcere. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari.

