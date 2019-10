Riposto, nasconde l’hashish in camera da letto: pusher in manette

Un 19enne, Michele Bertino, è strato arrestato dai carabinieri della Stazione di Riposto, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La perquisizione effettuata nell’abitazione del giovane, ritenuto coinvolto in reati di droga, ha svelato, nascosti in un cassetto e in un mobile della camera da letto, due confezioni contenenti rispettivamente, 36 dosi di hashish e due panetti della medesima sostanza stupefacente per un peso complessivo di 700 grammi.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.

